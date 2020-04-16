Ветераны попросили Путина перенести празднование 9 мая, Мария Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян, во время пандемии из детдомов и интернатов стали чаще забирать сирот и взрослых
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня
Ветераны попросили Путина перенести празднование 9 мая, Мария Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян, во время пандемии из детдомов и интернатов стали чаще забирать сирот и взрослых
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