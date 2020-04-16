Более 500 тысяч компаний в России смогут рассчитывать на выплаты от государства, ущерб экономике от коронавируса может достичь 18-ти триллионов рублей, пик эпидемии в нашей стране может прийтись на конец апреля
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомолки» и экспертами главные темы дня
Более 500 тысяч компаний в России смогут рассчитывать на выплаты от государства, ущерб экономике от коронавируса может достичь 18-ти триллионов рублей, пик эпидемии в нашей стране может прийтись на конец апреля
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.