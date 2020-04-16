Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с президентом портала Superjob.ru Алексеем Захаровым, сколько миллионов человек потеряет сейчас работу и как сейчас спасать экономику
Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса
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