2020-04-16T22:01:16+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с президентом портала Superjob.ru Алексеем Захаровым, сколько миллионов человек потеряет сейчас работу и как сейчас спасать экономику.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с президентом портала Superjob.ru Алексеем Захаровым, сколько миллионов человек потеряет сейчас работу и как сейчас спасать экономику.Фото: YouTube

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с президентом портала Superjob.ru Алексеем Захаровым, сколько миллионов человек потеряет сейчас работу и как сейчас спасать экономику

Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса

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