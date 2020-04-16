2020-04-16T22:06:41+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Самая большая опасность сейчас - раздача полномочий на места и предложение о заморозке цен

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» обсуждают перенос празднования 75-летия Победы, самоизоляцию регионов, расширение полномочий губернаторов и желании государственного регулирования цен

Владимир Сунгоркин: Самая большая опасность сейчас - раздача полномочий на места и предложение о заморозке цен

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