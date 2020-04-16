Владимир Сунгоркин: Самая большая опасность сейчас - раздача полномочий на места и предложение о заморозке цен
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» обсуждают перенос празднования 75-летия Победы, самоизоляцию регионов, расширение полномочий губернаторов и желании государственного регулирования цен
Владимир Сунгоркин: Самая большая опасность сейчас - раздача полномочий на места и предложение о заморозке цен
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