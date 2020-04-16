17 апреля. Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел», смерть актера Павла Луспекаева, первый сольный альбом Пола Маккартни
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 апреля. Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел», смерть актера Павла Луспекаева, первый сольный альбом Пола Маккартни
17 апреля. В этот день в разные годы:
1912 год - Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел».
1970 год - скончался актер Павел Луспекаев.
1971 год - свадьба дочери Генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой и подполковника Юрия Чурбанова.
1970 год - свой первый сольный альбом выпускает Пол Маккартни.