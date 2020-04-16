2020-04-17T01:36:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

17 апреля. Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел», смерть актера Павла Луспекаева, первый сольный альбом Пола Маккартни

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

17 апреля. Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел», смерть актера Павла Луспекаева, первый сольный альбом Пола Маккартни

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17 апреля. В этот день в разные годы:

1912 год - Восстание рабочих, известное как «Ленский расстрел».

1970 год - скончался актер Павел Луспекаев.

1971 год - свадьба дочери Генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой и подполковника Юрия Чурбанова.

1970 год - свой первый сольный альбом выпускает Пол Маккартни.

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