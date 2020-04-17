2020-04-17T11:21:55+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы из-за коронавируса

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами перенос Парада, страсти вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» и как отмечать Пасху на самоизоляции.Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами перенос Парада, страсти вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» и как отмечать Пасху на самоизоляции.

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами перенос Парада, страсти вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» и как отмечать Пасху на самоизоляции

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы из-за коронавируса

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 75.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Зарядка с «Комсомолкой»: несложные упражнения от фитнес-эксперта Эдуарда Каневского

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
15 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Зарядка с «Комсомолкой»: несложные упражнения от фитнес-эксперта Эдуарда Каневского

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
13 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: На зарядку становись! Делаем гимнастику в прямом эфире вместе с фитнес-экспертом Эдуардом Каневским

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
13 Апреля 2020 7:03 - 7:45

Страна на удалёнке

Тема: Предъявите ваши документы! Москва вводит электронные пропуска. Помогут ли они остановить распространение коронавируса?

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
10 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Зарядка с «Комсомолкой». Повторяем упражнения за фитнес-экспертом, телеведущим, писателем Эдуардом Каневским

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
9 Апреля 2020 7:03 - 8:02

Страна на удалёнке

Тема: Пережили половцев с печенегами, переживём и коронавирус. Владимир Путин провел совещание по коронавирусу с губернаторами

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24