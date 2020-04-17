2020-04-17T14:57:07+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

После нерабочего мая 92% компаний уволят своих сотрудников, стала известна температура гибели коронавируса, детский Омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня

После нерабочего мая 92% компаний уволят своих сотрудников, стала известна температура гибели коронавируса, детский Омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска

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