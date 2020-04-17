После нерабочего мая 92% компаний уволят своих сотрудников, стала известна температура гибели коронавируса, детский Омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
После нерабочего мая 92% компаний уволят своих сотрудников, стала известна температура гибели коронавируса, детский Омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска
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