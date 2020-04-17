ВПР в школах перенесены на следующий учебный год, владельцы кафе и ресторанов стали возить бесплатные обеды в инфекционные больницы, налоговая служба предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
ВПР в школах перенесены на следующий учебный год, владельцы кафе и ресторанов стали возить бесплатные обеды в инфекционные больницы, налоговая служба предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
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