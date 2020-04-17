В России разработали 30-минутный экспресс-тест на коронавирус, а россиянам для счастья нужно в 2 раза больше денег, чем для самоизоляции с комфортом
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
В России разработали 30-минутный экспресс-тест на коронавирус, а россиянам для счастья нужно в 2 раза больше денег, чем для самоизоляции с комфортом
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