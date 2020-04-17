Николай Платошкин: Парады сейчас нужны для тех, кто не пережил ту войну. Чтобы они помнили и не предавали достижения самого великого поколения нашей страны
Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным: перенос празднования 9 мая, введение пропусков в Москве, меры по поддержке экономики и простых россиян и роль ВОЗ в распространении пандемии
Николай Платошкин: Парады сейчас нужны для тех, кто не пережил ту войну. Чтобы они помнили и не предавали достижения самого великого поколения нашей страны
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