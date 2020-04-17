2020-04-17T20:37:26+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Парады сейчас нужны для тех, кто не пережил ту войну. Чтобы они помнили и не предавали достижения самого великого поколения нашей страны

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели.Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели.

Валентин Алфимов обсуждает главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным: перенос празднования 9 мая, введение пропусков в Москве, меры по поддержке экономики и простых россиян и роль ВОЗ в распространении пандемии

Николай Платошкин: Парады сейчас нужны для тех, кто не пережил ту войну. Чтобы они помнили и не предавали достижения самого великого поколения нашей страны

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