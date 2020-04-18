2020-04-18T12:10:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Великобритании впервые используют отпечатки пальцев, в Москве начинается регулярное автобусное сообщение, Хрущев посещает Великобританию

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

В Великобритании впервые используют отпечатки пальцев, в Москве начинается регулярное автобусное сообщение, Хрущев посещает Великобританию

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18 апреля. В этот день в разные годы:

1902 год. В Великобритании впервые применяют способ дактилоскопирования для опознания преступника.

1924 год. В Москве начинается регулярное автобусное сообщение.

1943 год. Операция «Месть». Ликвидация главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото.

1956 год. Начало визита Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобританию.

1959 год. Дебютный альбом Клиффа Ричарда.

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