В Великобритании впервые используют отпечатки пальцев, в Москве начинается регулярное автобусное сообщение, Хрущев посещает Великобританию
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
В Великобритании впервые используют отпечатки пальцев, в Москве начинается регулярное автобусное сообщение, Хрущев посещает Великобританию
18 апреля. В этот день в разные годы:
1902 год. В Великобритании впервые применяют способ дактилоскопирования для опознания преступника.
1924 год. В Москве начинается регулярное автобусное сообщение.
1943 год. Операция «Месть». Ликвидация главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото.
1956 год. Начало визита Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобританию.
1959 год. Дебютный альбом Клиффа Ричарда.