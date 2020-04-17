Странное и разное течение коронавируса в разных странах: пандемия, эпидемия или не то и не другое?
Об этом в проекте «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» поспорили лучшие медики страны
Странное и разное течение коронавируса в разных странах: пандемия, эпидемия или не то и не другое?
Эксперты:
- заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кадыров Фарит Накипович;
- главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, главный врач Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис», к.м.н. Климов Григорий Владимирович;
- заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Кургинян Хачатур Михаилович;
- сооснователь и генеральный директор платформы «Доктор на работе» Сажин Станислав Сергеевич;
- профессор, доктор наук, главный врач стоматологической клиники «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины» Эктов Павел Валентинович.