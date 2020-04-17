2020-04-17T21:49:38+03:00
Деловая пятница
Елена АФОНИНА@radio_kp

Странное и разное течение коронавируса в разных странах: пандемия, эпидемия или не то и не другое?

..Фото: YouTube

Об этом в проекте «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» поспорили лучшие медики страны

Странное и разное течение коронавируса в разных странах: пандемия, эпидемия или не то и не другое?

00:00
00:00

Эксперты:

- заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кадыров Фарит Накипович;

- главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, главный врач Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис», к.м.н. Климов Григорий Владимирович;

- заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Кургинян Хачатур Михаилович;

- сооснователь и генеральный директор платформы «Доктор на работе» Сажин Станислав Сергеевич;

- профессор, доктор наук, главный врач стоматологической клиники «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины» Эктов Павел Валентинович.

Скачать передачу [mp3, 29.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Нобелевский лауреат считает, что коронавирус может иметь лабораторное происхождении
Путин перенес срок отчета чиновников о доходах
На Аляске спасли туриста, забравшегося в ржавый автобус из фильма «В диких условиях»
Собянин: прогнозируемый рост госпитализаций в 3-4 раза в Москве не произошел
Сбербанк объяснил причину появления в мобильном приложении неактуальных номеров
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
Российские предприятия получат 200 млрд рублей помощи
«Все будет нормально»: украинский мэр отказался закрывать город по предписанию врача
Девушка стала мамой для утенка, 35 дней нося яйцо в лифчике
Преданная собака сбежала из дома и отыскала больницу, где от коронавируса умирал ее хозяин
«Иранская Анджелина Джоли» подхватила коронавирус в тюрьме
Девятилетняя девочка шесть раз спасла мать от смерти и поразила полицейских
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
В регионах будет дополнительно развернуто 45 тыс. коечных мест для больных коронавирусом
Штрафы и дезинфекция: В 13 населенных пунктах Ленинградской области усилен карантинный режим
Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданства
Губернатор Найроби будет раздавать жителям коньяк Hennessy для борьбы с коронавирусом
Захарова сообщила о возможных разработках опасных патогенов в биолабораториях США
Посол Китая заявил, что коронавирус был завезен в Ухань
МИД РФ направил ноту властям Норвегии из-за задержания российского траулера
Ледоход на Северной Двине: «Ситуация контролируемая»
Врач рассказал, как стирать одежду, чтобы убить коронавирус