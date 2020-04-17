2020-04-18T00:33:52+03:00
Деловая пятница
Елена АФОНИНА@radio_kp

При помощи телемедицины проблему с коронавирусом можно было решить в разы эффективнее. Но в России она вне закона

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В эфире проекта «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили, насколько реально получить медицинскую помощь во время эпидемии

При помощи телемедицины проблему с коронавирусом можно было решить в разы эффективнее. Но в России она вне закона

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Эксперты:

- заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кадыров Фарит Накипович;

- главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, главный врач Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис», к.м.н. Климов Григорий Владимирович;

- заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Кургинян Хачатур Михаилович;

- сооснователь и генеральный директор платформы «Доктор на работе» Сажин Станислав Сергеевич;

- профессор, доктор наук, главный врач стоматологической клиники «Лаборатория фундаментальной и клинической медицины» Эктов Павел Валентинович.

Лучшие медики страны в эфире проекта «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» объяснили, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться COVID-19. Фото: YouTube

Лучшие медики страны в эфире проекта «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» объяснили, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заразиться COVID-19.Фото: YouTube

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