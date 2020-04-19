2020-04-19T11:59:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 апреля. Премьера фильма Якова Протазанова «Пиковая дама» и фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», первый съезд советских композиторов

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 апреля. Премьера фильма Якова Протазанова «Пиковая дама» и фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», первый съезд советских композиторов

00:00
00:00

19 апреля. В этот день в разные годы:

1916 год - на экраны выходит фильм Якова Протазанова «Пиковая дама».

1948 год - первый съезд советских композиторов.

1948 год - Немецкий физик Клаус Фукс передает советской разведке сведения об американской атомной бомбе.

1980 год - премьера фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.».

1968 год - первое выступление группы Deep Purple.

Скачать передачу [mp3, 19.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Апреля 2020 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Апреля 2020 3:03 - 4:02

Был бы повод

Тема: 6-12 апреля. Гибель короля Ричарда Львиное сердце, вспышка бубонной чумы в Москве, введение звания «Почетный гражданин» в России, строительство МГУ на Воробьевых горах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 6:33 - 6:45

Был бы повод

Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ученые подтвердили эффективность медицинских масок после стерилизации
В Иране отменяют часть введенных из-за коронавируса ограничений
Почти 85 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
В Росстате посчитали число россиян старше 100 лет
В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса
Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой
Путин заявил о готовых мерах при любом развитии ситуации с коронавирусом
В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
В оперштабе объяснили рост выявляемости коронавируса в России
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека