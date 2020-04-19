19 апреля. Премьера фильма Якова Протазанова «Пиковая дама» и фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», первый съезд советских композиторов
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 апреля. Премьера фильма Якова Протазанова «Пиковая дама» и фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.», первый съезд советских композиторов
19 апреля. В этот день в разные годы:
1916 год - на экраны выходит фильм Якова Протазанова «Пиковая дама».
1948 год - первый съезд советских композиторов.
1948 год - Немецкий физик Клаус Фукс передает советской разведке сведения об американской атомной бомбе.
1980 год - премьера фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
1968 год - первое выступление группы Deep Purple.