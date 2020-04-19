2020-04-19T15:09:45+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России, иностранцев не будут выдворять из страны до 15 июня, ополченца из «Спарты» легендарного Моторолы, депортировали в Казахстан

Врачи объяснили низкую смертность от коронавирусаВрачи объяснили низкую смертность от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России, иностранцев не будут выдворять из страны до 15 июня, ополченца из «Спарты» легендарного Моторолы, депортировали в Казахстан

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