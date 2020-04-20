2020-04-19T23:10:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 апреля. Первое успешное переливание крови в России, выпуск первых бензинораздаточных колонок в СССР, концерт памяти Фредди Меркьюри

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 апреля. Первое успешное переливание крови в России, выпуск первых бензинораздаточных колонок в СССР, концерт памяти Фредди Меркьюри

00:00
00:00

20 апреля. В этот день в разные годы:

1832 год - петербургский акушер Андрей Вольф делает первое в России успешное переливание крови.

1932 год - выпуск первых бензинораздаточных (АЗС) колонок в СССР.

1934 год - в кино впервые появляется 6-летняя актриса Ширли Темпл.

1987 год - нацистский преступник Карл Линнас выдан СССР.

1992 год - на стадионе Уэмбли проходит концерт памяти Фредди Меркьюри.

Скачать передачу [mp3, 20.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Апреля 2020 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Апреля 2020 3:03 - 4:02

Был бы повод

Тема: 6-12 апреля. Гибель короля Ричарда Львиное сердце, вспышка бубонной чумы в Москве, введение звания «Почетный гражданин» в России, строительство МГУ на Воробьевых горах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 6:33 - 6:45

Был бы повод

Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Китае в воскресенье не зафиксировано смертей от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли антибактериальное мыло при профилактике коронавируса
Трамп хочет выделить больше денег на помощь штатам от COVID-19
Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 13
G20 признала: пандемия выявила слабость систем здравоохранения
В Нигерии в результате атаки бандитов на несколько деревень убиты 47 человек
Врач назвал главное условие при лечении тяжелых больных коронавирусом
В Канаде в результате стрельбы погибло 13 человек
В Канаде произошла стрельба, погибли не менее десяти человек
Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен скончался от коронавируса
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Число выздоровевших от коронавируса в России на 20 апреля 2020 года возросло до 3291 человека
Коронавирус в России, последние новости на 20 апреля 2020: Эпидемия не оставит без ракет, полеты к МКС продолжаются
Число заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020 достигло 42983
Мусульман призвали во время Рамадана молиться дома
Додон поблагодарил Россию за доставку медпомощи из Китая в Молдавию
«К чему претензии?»: В храме, где на Пасху был замечен Охлобыстин, рассказали детали произошедшего
Число умерших из-за коронавируса в России на 20 апреля 2020 года составило 361 человек
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», отправилось в Египет
В Москве от коронавируса скончались еще 28 человек
Глава МВД Швейцарии считает, что ВОЗ должна руководить борьбой с коронавирусом
Во Франции могут сделать обязательным ношение масок в транспорте
Россия доставила из Китая в Молдавию медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: число погибших превысило отметку в 40 тыс. человек
Президент Чехии по-прежнему планирует принять участие в торжествах в честь 75-летия Победы
ВОЗ: число умерших от коронавируса в мире превысило 152 тыс. человек
В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок
В Германии призвали Китай прояснить обстоятельства появления коронавируса
Роскосмос готов организовать пуски в стратосферу с космодрома Восточный