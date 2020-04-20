20 апреля. Первое успешное переливание крови в России, выпуск первых бензинораздаточных колонок в СССР, концерт памяти Фредди Меркьюри
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 апреля. Первое успешное переливание крови в России, выпуск первых бензинораздаточных колонок в СССР, концерт памяти Фредди Меркьюри
20 апреля. В этот день в разные годы:
1832 год - петербургский акушер Андрей Вольф делает первое в России успешное переливание крови.
1932 год - выпуск первых бензинораздаточных (АЗС) колонок в СССР.
1934 год - в кино впервые появляется 6-летняя актриса Ширли Темпл.
1987 год - нацистский преступник Карл Линнас выдан СССР.
1992 год - на стадионе Уэмбли проходит концерт памяти Фредди Меркьюри.