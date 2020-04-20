20 Апр 2020 2020-04-20T13:55:13+03:00

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами, как страна живёт на изоляции.

Академик Виталий Зверев: Большинство людей на планете переболеют коронавирусом. И не надо этого бояться, вирус не такой страшный, как все рассказывают 00:00 00:00

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