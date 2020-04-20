2020-04-20T14:25:27+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Зарядка на Радио «Комсомольская правда»: делаем простые упражнения для поддержания формы

Разминку для слушателей Радио «Комсомольская правда» проводит фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард КаневскийРазминку для слушателей Радио «Комсомольская правда» проводит фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский

Разминку проводит фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский

Зарядка на Радио «Комсомольская правда»: делаем простые упражнения для поддержания формы

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