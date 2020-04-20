Человек человеку друг: как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса
Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская говорят об этом и многом другом, связанном с машинами и их владельцами, в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»
Человек человеку друг: как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса
Главные темы:
- Человек человеку друг: Как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса.
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы
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Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гости: автожурналист Федор Буцко
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