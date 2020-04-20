2020-04-20T17:15:19+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Человек человеку друг: как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса

Одним из главных событий прошлой недели стало введение системы электронных пропусков для водителей.Одним из главных событий прошлой недели стало введение системы электронных пропусков для водителей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская говорят об этом и многом другом, связанном с машинами и их владельцами, в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда»

Человек человеку друг: как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса

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Главные темы:

- Человек человеку друг: Как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса.

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы

- Почему водителям обнуляют коэффициент бонус-малус после смены водительского удостоверения. И как этого избежать?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Инопланетяне на дорогах: психология водителя суперкара.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Ford GT 70 - работа, сделанная зря.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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