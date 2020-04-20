20 Апр 2020 2020-04-20T17:15:19+03:00

Одним из главных событий прошлой недели стало введение системы электронных пропусков для водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Человек человеку друг: как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса 00:00 00:00

Главные темы:

- Человек человеку друг: Как автопроизводители помогают обществу в условиях эпидемии коронавируса.

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