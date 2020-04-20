2020-04-20T19:33:32+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Власти Хабаровского края планируют ввести масочный режим, цветочный бизнес разоряется из-за коронавируса, москвичка сдала своего сына в полицию из-за нарушения карантина

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня

Власти Хабаровского края планируют ввести масочный режим, цветочный бизнес разоряется из-за коронавируса, москвичка сдала своего сына в полицию из-за нарушения карантина

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