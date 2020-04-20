Россия загнала себя в коронавирусную ловушку. Пока все силы сконцентрированы на пациентах с COVID-19, без лечения остались люди с другими тяжелыми патологиями
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с экспертами, как россияне отмечали Пасху в условиях карантина и от чего в нашей стране трындец наступит раньше - от вируса или от безденежья
Россия загнала себя в коронавирусную ловушку. Пока все силы сконцентрированы на пациентах с COVID-19, без лечения остались люди с другими тяжелыми патологиями
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