2020-04-20T23:01:03+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым планы правительств по поддержке предприятий и простых граждан в период кризиса. А также говорят о поддержке мигрантов

Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса

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