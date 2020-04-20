Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым планы правительств по поддержке предприятий и простых граждан в период кризиса. А также говорят о поддержке мигрантов
Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса
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