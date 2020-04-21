21 Апр 2020 2020-04-21T01:53:40+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

21 апреля. Премьера «Анны Карениной» во МХАТе, открытие первого 3-хзального кинотеатра в СССР, премьера фильма «Начальник Чукотки» 00:00 00:00

21 апреля. В этот день в разные годы:

1937 год - премьера спектакля «Анны Карениной» во МХАТе.

1939 год - в Ленинграде открывается первый трехзальный кинотеатр «Москва».

1967 год - премьера фильма «Начальник Чукотки».

1977 год - открытие Чемпионат мира по хоккею в Вене, где в составе сборной дебютирует Вячеслав Фетисов.