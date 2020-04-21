21 апреля. Премьера «Анны Карениной» во МХАТе, открытие первого 3-хзального кинотеатра в СССР, премьера фильма «Начальник Чукотки»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 апреля. Премьера «Анны Карениной» во МХАТе, открытие первого 3-хзального кинотеатра в СССР, премьера фильма «Начальник Чукотки»
21 апреля. В этот день в разные годы:
1937 год - премьера спектакля «Анны Карениной» во МХАТе.
1939 год - в Ленинграде открывается первый трехзальный кинотеатр «Москва».
1967 год - премьера фильма «Начальник Чукотки».
1977 год - открытие Чемпионат мира по хоккею в Вене, где в составе сборной дебютирует Вячеслав Фетисов.