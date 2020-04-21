2020-04-21T13:39:25+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

«Пик заболеваемости впереди». Путин провел совещание с вирусологами и чиновниками по борьбе с COVID-19

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.

Светлана Молодцова, Влад Кутузов и Александр Капков обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня

«Пик заболеваемости впереди». Путин провел совещание с вирусологами и чиновниками по борьбе с COVID-19

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