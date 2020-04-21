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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Изоляция спорту не помеха. Житель Приморья на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати

Фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский более адекватный человек. Поэтому предлагает всем комплекс упражнений, которые возле своего дивана сможет делать каждый

Изоляция спорту не помеха. Житель Приморья на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати

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