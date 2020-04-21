Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть
Главные темы:
- Литр бензина должен стоить 15 рублей - в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.
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Гости: автожурналист Федор Буцко.
- Пять главных ошибок при заправке топлива
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».
- Советский итальянец: день рождения «копейки»
Гости: автожурналист Александр Пикуленко.