2020-04-21T16:29:34+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть

Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть

00:00
00:00

Главные темы:

- Литр бензина должен стоить 15 рублей - в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы.

- Россия на пороге резкого роста числа автоугонов

Гости: автожурналист Федор Буцко.

- Пять главных ошибок при заправке топлива

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че».

- Советский итальянец: день рождения «копейки»

Гости: автожурналист Александр Пикуленко.

Скачать передачу [mp3, 39.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
8 Апреля 2020 10:03 - 11:02

Мой автомобиль

Тема: Как восстановить двигатель автомобиля после длительной эксплуатации в городском цикле

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Юрий ЛАВРОВ, Сергей ЗЕЛЕНЬКОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 10:03 - 10:54

Мой автомобиль

Тема: Самоизоляция и карантин – время для новых способов покупки автомобилей. А ГИБДД всерьез собирается штрафовать за использование видеорегистраторов

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
07:30
21:30
2 Апреля 2020 10:03 - 10:15

Мой автомобиль

Тема: ГИБДД собирается выписывать автоматические штрафы за использование мобильников за рулем. А ужесточение правил техосмотра отложат на несколько лет

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

В гостях: Андрей ОСИПОВ, Олег ОСИПОВ, Федор БУЦКО, Юрий СИДОРЕНКО, Александр ПИКУЛЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков
Первомайские демонстрации профсоюзов России перенесут в интернет
Путин и Роухани заявили о необходимости обмена опытом в борьбе с
Цифровые пропуска для поездки на дачу в Москве могут оформить пенсионеры
В Австрии предложили открывать авиасообщение между странами, победившими коронавирус
В Вологодском онкодиспансере установили новый ускоритель для лучевой терапии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса
От коронавируса умер американец, который отсидел 40 лет в тюрьме и не дожил до свободы 3 недели
Турсезон в России будет, а цены снизились: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Минпросвещение: ученики будут писать ОГЭ в своих школах
Врач рассказал о том, как будет отступать коронавирус
Умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора Москвы
Риэлтор рассказал, кому опасно брать льготную ипотеку под 6,5%
В Турции могут отложить введение в эксплуатацию С-400 из-за коронавируса
Антрополог рассказал, приведет ли пандемия коронавируса к новому "железному занавесу"
Фейсбук удалил посты с призывами нарушать карантин в США
Неизвестный сообщил о «минировании» онкоцентра и четырех больниц в Москве
Социолог рассказал, будет ли всплеск преступности в Москве среди мигрантов, потерявших работу
Социолог рассказал, как не допустить эпидемию коронавируса среди 2 миллионов мигрантов в Москве
Карантин для заболевших ОРВИ в Москве: простуду приравняли к коронавирусу
Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума