2020-04-21T18:06:58+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Нефть WTI упала до 37,63$ за баррель, в России пик заболеваемости COVID-19 может наступить до мая, глава Крыма призвал россиян воздержаться от поездок на полуостров

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня

Нефть WTI упала до 37,63$ за баррель, в России пик заболеваемости COVID-19 может наступить до мая, глава Крыма призвал россиян воздержаться от поездок на полуостров

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