2020-04-21T19:51:48+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Андрей Себрант: Нельзя за время карантина освоить новую профессию. Минимум год!

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает с директором по стратегическому маркетингу Яндекса Андреем Себрантом, как изменится рынок труда и наша жизнь во время и после самоизоляции

Андрей Себрант: Нельзя за время карантина освоить новую профессию. Минимум год!

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