Андрей Себрант: Нельзя за время карантина освоить новую профессию. Минимум год!
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает с директором по стратегическому маркетингу Яндекса Андреем Себрантом, как изменится рынок труда и наша жизнь во время и после самоизоляции
Андрей Себрант: Нельзя за время карантина освоить новую профессию. Минимум год!
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