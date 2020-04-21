Туроператоры открыли бронь на летние поездки по стране, россиян начали тестировать на иммунитет к коронавирусу, банки запустили анонсированную президентом льготную ипотеку под 6,5%
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня
Туроператоры открыли бронь на летние поездки по стране, россиян начали тестировать на иммунитет к коронавирусу, банки запустили анонсированную президентом льготную ипотеку под 6,5%
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