Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с политологом Глебом Кузнецовым, когда начнут расти цены на нефть, будут ли новые протесты в российских регионах из-за карантина и справятся ли губернаторы со свалившейся на них ответственностью
Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично
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