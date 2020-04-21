2020-04-21T23:25:54+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с политологом Глебом Кузнецовым, когда начнут расти цены на нефть, будут ли новые протесты в российских регионах из-за карантина и справятся ли губернаторы со свалившейся на них ответственностью

Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично

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