22 апреля. Презентация роликовых коньков, военная присяга красноармейцев, публикация дневников Гитлера в Германии
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 апреля. Презентация роликовых коньков, военная присяга красноармейцев, публикация дневников Гитлера в Германии
22 апреля. В этот день в разные годы:
1760 год - Английский механик Жан Жозеф Мерле демонстрирует роликовые коньки.
1918 год - ВЦИК утверждает военную присягу.
1964 год - в Берлине был произведен обмен агентами между СССР и Британией.
1983 год - немецкий журнал «Штерн» начинает публикацию дневников Гитлера.
2004 год - беларус Сергей Пархоменко, под псевдонимом Серега, выпускает первый альбом «Черный бумер».