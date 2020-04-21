21 Апр 2020 2020-04-22T01:29:26+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 апреля. Презентация роликовых коньков, военная присяга красноармейцев, публикация дневников Гитлера в Германии 00:00 00:00

22 апреля. В этот день в разные годы:

1760 год - Английский механик Жан Жозеф Мерле демонстрирует роликовые коньки.

1918 год - ВЦИК утверждает военную присягу.

1964 год - в Берлине был произведен обмен агентами между СССР и Британией.

1983 год - немецкий журнал «Штерн» начинает публикацию дневников Гитлера.

2004 год - беларус Сергей Пархоменко, под псевдонимом Серега, выпускает первый альбом «Черный бумер».