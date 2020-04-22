Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля
Главные темы выпуска:
- Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Электронные ошейники: как автопроизводители заставляют нас ездить медленно
Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы
- Пассивная безопасность: зачем автопроизводители закладывают взрывчатку в наши машины
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Maserati Quattroporte. Четверть века, а уже классика
Гости: автожурналист Александр Пикуленко