2020-04-22T17:29:11+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля

Провести дезинфекцию в машине не так-то просто, нужно всё тщательно обработать.Провести дезинфекцию в машине не так-то просто, нужно всё тщательно обработать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля

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Главные темы выпуска:

- Чистота – залог здоровья: простые правила дезинфекции автомобиля

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Электронные ошейники: как автопроизводители заставляют нас ездить медленно

Гости: независимые автожурналисты Андрей и Олег Осиповы

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