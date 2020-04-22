В России в 10 раз меньше заразившихся на тысячу жителей, чем в Италии, нефть сорта Brent опустилась ниже 16$ за баррель, многодетная мать увела детей в лес для спасения от коронавируса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня
В России в 10 раз меньше заразившихся на тысячу жителей, чем в Италии, нефть сорта Brent опустилась ниже 16$ за баррель, многодетная мать увела детей в лес для спасения от коронавируса
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