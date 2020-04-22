Корреспондент КП поработала волонтером и помогла находящимся на самоизоляции пенсионерам, в Госдуме предложили отменить дистанционное обучение в школах, деньги Ленина до сих пор лежат в швейцарском банке
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня
Корреспондент КП поработала волонтером и помогла находящимся на самоизоляции пенсионерам, в Госдуме предложили отменить дистанционное обучение в школах, деньги Ленина до сих пор лежат в швейцарском банке
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.