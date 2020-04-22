Больше половины россиян на самоизоляции задумались о смене работы, производители продуктов потребовали запретить скидки в торговых сетях, в Италии врачи ждут начала повторной волны заражения
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня
Больше половины россиян на самоизоляции задумались о смене работы, производители продуктов потребовали запретить скидки в торговых сетях, в Италии врачи ждут начала повторной волны заражения
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