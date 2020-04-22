2020-04-22T21:24:56+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Больше половины россиян на самоизоляции задумались о смене работы, производители продуктов потребовали запретить скидки в торговых сетях, в Италии врачи ждут начала повторной волны заражения

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости дня

Больше половины россиян на самоизоляции задумались о смене работы, производители продуктов потребовали запретить скидки в торговых сетях, в Италии врачи ждут начала повторной волны заражения

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