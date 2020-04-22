С кем можно сравнить Ленина: с Гитлером, Манделой, Ганди или Иисусом Христом?
Спецпроект Ивана Панкина к 150-летию Владимира Ульянова
С кем можно сравнить Ленина: с Гитлером, Манделой, Ганди или Иисусом Христом?
О вожде мирового пролетариата в спецпроекте Ивана Панкина высказываются:
Владимир Познер - журналист
Николай Сванидзе - историк
Лев Данилкин - писатель, автор книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
Олег Кашин - журналист
Дмитрий Пучков-Гоблин - писатель, переводчик
Николай Платошкин - историк, дипломат, лидер движения «За новый социализм»
Олег Шишкин - писатель
Александр Бузгалин - экономист
Михаил Делягин - экономист
И Борис Немцов - политик. Из интервью Радио «КП» 10 лет назад.