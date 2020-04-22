2020-04-22T17:41:49+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

С кем можно сравнить Ленина: с Гитлером, Манделой, Ганди или Иисусом Христом?

Спецпроект Ивана Панкина к 150-летию Владимира Ульянова

С кем можно сравнить Ленина: с Гитлером, Манделой, Ганди или Иисусом Христом?

00:00
00:00

О вожде мирового пролетариата в спецпроекте Ивана Панкина высказываются:

Владимир Познер - журналист

Николай Сванидзе - историк

Лев Данилкин - писатель, автор книги «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Олег Кашин - журналист

Дмитрий Пучков-Гоблин - писатель, переводчик

Николай Платошкин - историк, дипломат, лидер движения «За новый социализм»

Олег Шишкин - писатель

Александр Бузгалин - экономист

Михаил Делягин - экономист

И Борис Немцов - политик. Из интервью Радио «КП» 10 лет назад.

Скачать передачу [mp3, 110.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
20 Апреля 2020 19:46 - 20:02

Эксклюзив

Тема: Леонид Рошаль: Стабилизация должна наступить не завтра и не послезавтра. Ответить на этот вопрос можно будет через месяц - полтора. Живите спокойно - без истерик и без паники

В студии: Александр ГАМОВ

В гостях: Леонид РОШАЛЬ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 13:00 - 13:00

Эксклюзив

Тема: У России есть ресурсы, чтобы пережить любой кризис

В студии: Иван ПАНКИН

В гостях: Михаил ДЕЛЯГИН, Дмитрий ПОТАПЕНКО, Денис РАКША, Алексей ЗУБЕЦ, Сергей ВАСИЛЬЕВ, Александр РАЗУВАЕВ
07:30
21:30
26 Марта 2020 20:03 - 21:02

Интересное

Тема: Миллениум Путина. 20-лет во власти

В студии: Александр ГАМОВ, Владимир СУНГОРКИН, Георгий БОВТ, Иван ПАНКИН

В гостях: Николай СВАНИДЗЕ, Сергей СТЕПАШИН, Сергей БРИЛЕВ, Александр ЛЮБИМОВ, Александр ПРОХАНОВ, Артем ШЕЙНИН, Дмитрий ГОРДОН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая
Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе