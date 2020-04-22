2020-04-22T16:34:48+03:00
What's up, страна!

Клиенты Tele2 теперь могут получить новую SIM-карту с помощью такси и почты, чтобы не ходить в офисы обслуживания

Михаил Антонов рассказывает о главных темах дня.Михаил Антонов рассказывает о главных темах дня.

Компания уже доставила 42 тысяч SIM-карт жителям столичных районов Крылатское и Северное Медведково

Клиенты Tele2 теперь могут получить новую SIM-карту с помощью такси и почты, чтобы не ходить в офисы обслуживания

00:00
00:00

Tele2 предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки стал сервис «Яндекс.Такси». От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи занимает меньше минуты. Еще одним партнером оператора стала «Почта России». Компания уже доставила 42 тысяч SIM-карт жителям столичных районов Крылатское и Северное Медведково.

Скачать передачу [mp3, 1.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Всё больше выздоровевших от коронавируса москвичей хотят стать донорами плазмы, следственный комитет возбудил уголовное дело за срыв дистанционного урока для школьников, в Словакии ослабляют карантин

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В России в 10 раз меньше заразившихся на тысячу жителей, чем в Италии, нефть сорта Brent опустилась ниже 16$ за баррель, многодетная мать увела детей в лес для спасения от коронавируса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Апреля 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: Туроператоры открыли бронь на летние поездки по стране, россиян начали тестировать на иммунитет к коронавирусу, банки запустили анонсированную президентом льготную ипотеку под 6,5%

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Апреля 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Власти могут продлить режим самоизоляции на все майские праздники, эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян, в России резко упали оптовые цены на бензин

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Апреля 2020 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Нефть WTI упала до 37,63$ за баррель, в России пик заболеваемости COVID-19 может наступить до мая, глава Крыма призвал россиян воздержаться от поездок на полуостров

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Власти Хабаровского края планируют ввести масочный режим, цветочный бизнес разоряется из-за коронавируса, москвичка сдала своего сына в полицию из-за нарушения карантина

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: В России возрождается «гаражная экономика», за последний месяц в США безработными стали 22 миллиона человек, песню «10-й наш десантный батальон» споют на разных языках

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
19 Апреля 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России, иностранцев не будут выдворять из страны до 15 июня, ополченца из «Спарты» легендарного Моторолы, депортировали в Казахстан

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Апреля 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: Россия ответила на критику Лукашенко по поводу тест-систем, Италия постепенно выздоравливает, россияне устремились в Крым, у православных сегодня Великая суббота

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
17 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: ВПР в школах перенесены на следующий учебный год, владельцы кафе и ресторанов стали возить бесплатные обеды в инфекционные больницы, налоговая служба предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
17 Апреля 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: После нерабочего мая 92% компаний уволят своих сотрудников, стала известна температура гибели коронавируса, детский Омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием плачущих детей на улице Нефтекамска

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Апреля 2020 14:03 - 14:32

What's up, страна!

Тема: Более 500 тысяч компаний в России смогут рассчитывать на выплаты от государства, ущерб экономике от коронавируса может достичь 18-ти триллионов рублей, пик эпидемии в нашей стране может прийтись на конец апреля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
16 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Ветераны попросили Путина перенести празднование 9 мая, Мария Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян, во время пандемии из детдомов и интернатов стали чаще забирать сирот и взрослых

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая
Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе