22 Апр 2020 2020-04-22T16:34:48+03:00

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Клиенты Tele2 теперь могут получить новую SIM-карту с помощью такси и почты, чтобы не ходить в офисы обслуживания 00:00 00:00

Tele2 предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки стал сервис «Яндекс.Такси». От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи занимает меньше минуты. Еще одним партнером оператора стала «Почта России». Компания уже доставила 42 тысяч SIM-карт жителям столичных районов Крылатское и Северное Медведково.