2020-04-23T01:11:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 апреля. Первая пятилетка в СССР, новый театр на Таганке, смерть Бориса Ельцина, первый концерт Элвиса Пресли

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 апреля. Первая пятилетка в СССР, новый театр на Таганке, смерть Бориса Ельцина, первый концерт Элвиса Пресли

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23 апреля. В этот день в разные годы:

1929 год - XVI конференция ВКПб, на которой принимается первый пятилетний план.

1964 год - открытие нового театра на Таганке.

2007 год - от сердечной недостаточности умирает первый Президент России Борис Ельцин.

1956 год - первый концерт Элвиса Пресли.

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