23 апреля. Первая пятилетка в СССР, новый театр на Таганке, смерть Бориса Ельцина, первый концерт Элвиса Пресли
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 апреля. Первая пятилетка в СССР, новый театр на Таганке, смерть Бориса Ельцина, первый концерт Элвиса Пресли
23 апреля. В этот день в разные годы:
1929 год - XVI конференция ВКПб, на которой принимается первый пятилетний план.
1964 год - открытие нового театра на Таганке.
2007 год - от сердечной недостаточности умирает первый Президент России Борис Ельцин.
1956 год - первый концерт Элвиса Пресли.