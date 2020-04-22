22 Апр 2020 2020-04-23T01:11:25+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 апреля. Первая пятилетка в СССР, новый театр на Таганке, смерть Бориса Ельцина, первый концерт Элвиса Пресли 00:00 00:00

23 апреля. В этот день в разные годы:

1929 год - XVI конференция ВКПб, на которой принимается первый пятилетний план.

1964 год - открытие нового театра на Таганке.

2007 год - от сердечной недостаточности умирает первый Президент России Борис Ельцин.

1956 год - первый концерт Элвиса Пресли.