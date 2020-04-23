2020-04-23T13:04:01+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают главные темы дня со слушателями, журналистами КП и экспертами.Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают главные темы дня со слушателями, журналистами КП и экспертами.

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают главные темы дня со слушателями, журналистами КП и экспертами

Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе

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