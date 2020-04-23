Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают главные темы дня со слушателями, журналистами КП и экспертами
Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе
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