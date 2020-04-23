2020-04-23T16:14:10+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Для врачей и учителей предложили установить базовые оклады, глава S7 считает, что международное авиасообщение может возобновиться через год, рубль резко укрепился к доллару и евро

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, чем живет страна.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, чем живет страна.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, чем живет страна

Для врачей и учителей предложили установить базовые оклады, глава S7 считает, что международное авиасообщение может возобновиться через год, рубль резко укрепился к доллару и евро

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