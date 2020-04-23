Для врачей и учителей предложили установить базовые оклады, глава S7 считает, что международное авиасообщение может возобновиться через год, рубль резко укрепился к доллару и евро
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами, чем живет страна
Для врачей и учителей предложили установить базовые оклады, глава S7 считает, что международное авиасообщение может возобновиться через год, рубль резко укрепился к доллару и евро
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