Владимир Сунгоркин: Это абсурд, что собаку выгуливать можно, а детей нельзя
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, как изменится демография в России из-за карантина, к чему приведет Швецию нежелание вводить карантин и о богатом коронавирусном поле для коррупции
Владимир Сунгоркин: Это абсурд, что собаку выгуливать можно, а детей нельзя
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