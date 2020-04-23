Олег Кашин: Мишустин был бы не прочь возглавить борьбу с коронавирусом, но не хватает аппаратного веса
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают последние новости по борьбе с коронавирусом, съемки скандального фильма «Дау» и перспективы празднования мусульманами окончания Рамадана во время карантина
Олег Кашин: Мишустин был бы не прочь возглавить борьбу с коронавирусом, но не хватает аппаратного веса
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!