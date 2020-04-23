2020-04-23T23:09:26+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Мишустин был бы не прочь возглавить борьбу с коронавирусом, но не хватает аппаратного веса

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают последние новости по борьбе с коронавирусом, съемки скандального фильма «Дау» и перспективы празднования мусульманами окончания Рамадана во время карантина

Олег Кашин: Мишустин был бы не прочь возглавить борьбу с коронавирусом, но не хватает аппаратного веса

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