2020-04-24T01:01:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 апреля. Первая выставка космической техники, премьеры фильмов «Волга-Волга» и в Японии «Семь самураев», день рождения Барбары Стрейзанд

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 апреля. Первая выставка космической техники, премьеры фильмов «Волга-Волга» и в Японии «Семь самураев», день рождения Барбары Стрейзанд

00:00
00:00

24 апреля. В этот день в разные годы:

1927 год - в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов и механизмов.

1938 год - премьера фильма «Волга-Волга».

1953 год - Уинстону Черчиллю присваивают рыцарский титул.

1954 год - премьера в Японии фильма Куросавы «Семь самураев».

1942 год - день рождения Барбары Стрейзанд.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Апреля 2020 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 12 апреля. Первый полет человека в космос, строительство МГУ на Воробьевых горах, премьера в Австралии фильма «Безумный Макс», открытие в Париже Диснейленда

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Апреля 2020 3:03 - 4:02

Был бы повод

Тема: 6-12 апреля. Гибель короля Ричарда Львиное сердце, вспышка бубонной чумы в Москве, введение звания «Почетный гражданин» в России, строительство МГУ на Воробьевых горах

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
3 Апреля 2020 6:33 - 6:45

Был бы повод

Тема: 3 апреля. Появление должности Генерального секретаря ВКПб, премьера фильма «Кавказская пленница или новые приключения Шурика», лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Украина в ГА ООН заблокировала российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом
В Мали заразились коронавирусом 26 сотрудников миссии ООН
«Я и не торопился»: Додон прокомментировал решение КС Молдавии приостановить кредит от России
Песков: Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России пока нет
Ученый назвал «лучшего друга» и «главного врага» коронавируса
Программа льготной ипотеки под 6,5% распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября
Мэр Вашингтона: Пик заболеваемости коронавирусом в столице США ожидается в середине мая
Американцы начали получать чеки от Трампа
Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще