24 апреля. Первая выставка космической техники, премьеры фильмов «Волга-Волга» и в Японии «Семь самураев», день рождения Барбары Стрейзанд
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 апреля. Первая выставка космической техники, премьеры фильмов «Волга-Волга» и в Японии «Семь самураев», день рождения Барбары Стрейзанд
24 апреля. В этот день в разные годы:
1927 год - в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов и механизмов.
1938 год - премьера фильма «Волга-Волга».
1953 год - Уинстону Черчиллю присваивают рыцарский титул.
1954 год - премьера в Японии фильма Куросавы «Семь самураев».
1942 год - день рождения Барбары Стрейзанд.