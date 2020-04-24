2020-04-24T12:26:34+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Зарядка с Радио «Комсомольская правда»: Не сиди на диване, разминайся с нами!

О простых, но эффективных упражнениях для поддержания формы рассказывает фитнес-эксперт Эдуард Каневский.О простых, но эффективных упражнениях для поддержания формы рассказывает фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

О простых, но эффективных упражнениях для поддержания формы рассказывает фитнес-эксперт Эдуард Каневский

Зарядка с Радио «Комсомольская правда»: Не сиди на диване, разминайся с нами!

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