Зарядка с Радио «Комсомольская правда»: Не сиди на диване, разминайся с нами!
О простых, но эффективных упражнениях для поддержания формы рассказывает фитнес-эксперт Эдуард Каневский
Зарядка с Радио «Комсомольская правда»: Не сиди на диване, разминайся с нами!
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.