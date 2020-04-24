Жители регионов смогут получать только суточные рабочие пропуска, а в Новой Москве открыли инфекционную больницу, построенную за месяц
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Жители регионов смогут получать только суточные рабочие пропуска, а в Новой Москве открыли инфекционную больницу, построенную за месяц
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