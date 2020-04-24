Только 20% компаний после отмены самоизоляции готовы оставить сотрудников на удаленке, в Петербурге запретили хоронить погибших от коронавируса на обычных кладбищах, российские банки начали отменять кэшбэк при покупках в интернете
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Только 20% компаний после отмены самоизоляции готовы оставить сотрудников на удаленке, в Петербурге запретили хоронить погибших от коронавируса на обычных кладбищах, российские банки начали отменять кэшбэк при покупках в интернете
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