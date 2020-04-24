«Быть или не быть?..» Быть! Слушатели Радио «Комсомольская правда» играют «Гамлета» в прямом эфире
Впервые в радиоистории мы замахнулись на Уильяма нашего Шекспира в исполнении обычных людей без подготовки, сидящих на самоизоляции
«Быть или не быть?..» Быть! Слушатели Радио «Комсомольская правда» играют «Гамлета» в прямом эфире
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