Николай Платошкин: Народ кинулся снимать деньги с долларовых счетов. У людей кончились деньги, тратят долларовую заначку
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают предложение ввести налог на валютные операции, юбилей перестройки и необходимость ужесточения карантинных мер
Николай Платошкин: Народ кинулся снимать деньги с долларовых счетов. У людей кончились деньги, тратят долларовую заначку
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