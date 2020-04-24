2020-04-24T20:30:12+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Народ кинулся снимать деньги с долларовых счетов. У людей кончились деньги, тратят долларовую заначку

Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают предложение ввести налог на валютные операции, юбилей перестройки и необходимость ужесточения карантинных мер

Николай Платошкин: Народ кинулся снимать деньги с долларовых счетов. У людей кончились деньги, тратят долларовую заначку

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 19:03 - 20:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Народ кинулся снимать деньги с долларовых счетов. У людей кончились деньги, тратят долларовую заначку

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
17 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Парады сейчас нужны для тех, кто не пережил ту войну. Чтобы они помнили и не предавали достижения самого великого поколения нашей страны

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
10 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Надеяться на восстановление спроса и цены нефти не стоит. МВФ заявил, что экономика мира в самом худшем положении за 100 лет

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
10 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Президент сказал, что благодаря эпидемии мы поняли важность здравоохранения. Но внимание ему нужно уделять не только во время эпидемии

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
27 Марта 2020 19:33 - 20:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Крымскую войну мы проиграли, потому что решили, что за Турцию никто не вступится. А вступились все

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
27 Марта 2020 18:03 - 19:32

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Слишком сильный карантин может вогнать нашу экономику в ступор. Главное сейчас - помогать людям, у кого финансовые проблемы

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
20 Марта 2020 18:03 - 19:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Италия горит по коронавирусу, потому что китайцы в разгар эпидемии ломанулись в Милан на выставку высокой моды

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
13 Марта 2020 19:03 - 20:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: В Италии самое плохое здравоохранение во всей Европе, поэтому там максимальное количество заболевших

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
6 Марта 2020 19:03 - 20:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: Вся демократическая партия поднялась против Сандерса, который предложил ввести декретный отпуск и бесплатное высшее образование

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
07:30
21:30
21 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Итоги недели. Николай Платошкин

Тема: Николай Платошкин: То, что Шнуров вступил в партию - это стыдобища. Страна не в том состоянии, чтобы превращать политику в ржачку

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Николай ПЛАТОШКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина