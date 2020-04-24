2020-04-24T23:19:06+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Если в России все плохо, власть начинает пересаживать чиновников на отечественные машины

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают инициативу Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили, фрески в строящемся храме Вооруженных сил, помощь мигрантам и конфликт телеведущих Соловьева и Уткина

Олег Кашин: Если в России все плохо, власть начинает пересаживать чиновников на отечественные машины

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