Олег Кашин: Если в России все плохо, власть начинает пересаживать чиновников на отечественные машины
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают инициативу Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили, фрески в строящемся храме Вооруженных сил, помощь мигрантам и конфликт телеведущих Соловьева и Уткина
Олег Кашин: Если в России все плохо, власть начинает пересаживать чиновников на отечественные машины
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!