2020-04-25T13:22:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 апреля. Издание «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, первый советский автомобиль КИМ-10, премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 апреля. Издание «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, первый советский автомобиль КИМ-10, премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты»

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25 апреля. В этот день в разные годы:

1719 год - в Лондоне выходит первое издание Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

1940 год - в Москве собран первый малолитражный автомобиль КИМ-10.

1956 год - в СССР отменяют уголовную ответственность за прогулы.

1977 год - премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты».

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