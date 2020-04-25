25 апреля. Издание «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, первый советский автомобиль КИМ-10, премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 апреля. Издание «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, первый советский автомобиль КИМ-10, премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты»
25 апреля. В этот день в разные годы:
1719 год - в Лондоне выходит первое издание Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».
1940 год - в Москве собран первый малолитражный автомобиль КИМ-10.
1956 год - в СССР отменяют уголовную ответственность за прогулы.
1977 год - премьера фильма «Аты-баты, шли солдаты».